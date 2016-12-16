АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы празднуют День Независимости - главный национальный праздник. Согласно Закону О праздниках, он отмечается 16 и 17 декабря. 16 декабря 1991 года Верховный Совет принял Конституционный закон о независимости, где было провозглашено, что Республика Казахстан - независимое, демократическое и правовое государство. inform 3:30:00 CET