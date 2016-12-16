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16 Декабрь 2016 г.

Казахстан отмечает 25-летие Независимости

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы празднуют День Независимости - главный национальный праздник. Согласно Закону О праздниках, он отмечается 16 и 17 декабря. 16 декабря 1991 года Верховный Совет принял Конституционный закон о независимости, где было провозглашено, что Республика Казахстан - независимое, демократическое и правовое государство.

inform 3:30:00 CET

АНК: Пусть всегда в нашей Отчизне царят мир и согласие!

inform 3:30:00 CET

В Бишкеке прошел прием в честь Дня Независимости РК

inform 4:36:00 CET

Казахстан празднует 25-летие своей независимости

interfax 3:58:00 CET

День Независимости Казахстана отмечается 16 декабря

kazpravda 5:13:00 CET

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