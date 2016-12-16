|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
16 Декабрь 2016 г.
|
|
Власти хотят устранить конкурентов ЖЭСов - товарищества собственников
|
— Идея неплохая. Но для подключения к программе местные органы власти вынуждают нас также становиться уполномоченными по начислению безналичных жилищных субсидий. Хотя в указе такого требования нет, — рассказывает Константин Савицкий, председатель товарищества собственников жилого дома № 119 на проспекте Дзержинского в Минске.
belaruspartisan 12:19:00 CET
|
|
|