— Идея неплохая. Но для подключения к программе местные органы власти вынуждают нас также становиться уполномоченными по начислению безналичных жилищных субсидий. Хотя в указе такого требования нет, — рассказывает Константин Савицкий, председатель товарищества собственников жилого дома № 119 на проспекте Дзержинского в Минске. belaruspartisan 12:19:00 CET