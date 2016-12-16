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16 Декабрь 2016 г.

Власти хотят устранить конкурентов ЖЭСов - товарищества собственников

— Идея неплохая. Но для подключения к программе местные органы власти вынуждают нас также становиться уполномоченными по начислению безналичных жилищных субсидий. Хотя в указе такого требования нет, — рассказывает Константин Савицкий, председатель товарищества собственников жилого дома № 119 на проспекте Дзержинского в Минске.

belaruspartisan 12:19:00 CET

Расходы на коммуналку могут вырасти на треть

charter97 12:42:00 CET

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