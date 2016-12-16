Москва, 16 декабря - АиФ-Москва. Flickr.com В городе Людвигсхафен-на-Рейне на западе Германии 12-летний мальчик заложил два самодельных взрывных устройства, пишет со ссылкой на немецкие СМИ. Сообщается, что в начале декабря прохожие заметили возле городской мэрии рюкзак и вызвали полицию. В рюкзаке оказалось самодельное взрывное устройство. aif 14:05:00 CET