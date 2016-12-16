Main Menu

News language and date

Analysis over time

16 Декабрь 2016 г.

В Германии 12-летний мальчик заложил две бомбы

Москва, 16 декабря - АиФ-Москва. Flickr.com В городе Людвигсхафен-на-Рейне на западе Германии 12-летний мальчик заложил два самодельных взрывных устройства, пишет со ссылкой на немецкие СМИ. Сообщается, что в начале декабря прохожие заметили возле городской мэрии рюкзак и вызвали полицию. В рюкзаке оказалось самодельное взрывное устройство.

aif 14:05:00 CET

12-летний мальчик-радикал заложил бомбу на ярмарке в Германии

polit 13:22:00 CET

12-летний мальчик заложил бомбу на рождественской ярмарке в Германии

interfax-ru 12:47:00 CET

12-летний пытался взорвать рождественский рынок в Германии

mignews 10:09:00 CET

Focus: 12-летний мальчик пытался устроить взрыв на рождественской ярмарке 16.12.2016 Мальчик, родившийся в Германии в семье выходцев из Ирака, пытался привести в действие самодельное взрывное устройство, но детонатор не сработал.

deutschewelle-ru 12:12:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (4)

Help about this topicPlaces

Moskva(RU)

Help about this topicRelated People

Helmut Kohl (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

SchengenArea

Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.