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Friday, August 18, 2017

Anti-Muslim Australian senator wears burqa in Parliament

CANBERRA, Australia (AP) " An Australian senator has provoked an angry backlash from lawmakers by wearing a burqa in Parliament as part of her campaign for a national ban on Islamic face coverings. Pauline Hanson, leader of the anti-Muslim, anti-immigration One Nation minor party, sat wearing the....

nzherald 8:11:00 AM CEST

Burqa clad Senator, Pauline Hanson sparks backlash in Australian Parlia...

HindustanTimes 3:05:00 PM CEST

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