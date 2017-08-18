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Friday, August 18, 2017
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Anti-Muslim Australian senator wears burqa in Parliament
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CANBERRA, Australia (AP) " An Australian senator has provoked an angry backlash from lawmakers by wearing a burqa in Parliament as part of her campaign for a national ban on Islamic face coverings. Pauline Hanson, leader of the anti-Muslim, anti-immigration One Nation minor party, sat wearing the....
nzherald 8:11:00 AM CEST
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