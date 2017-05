Watch also in or TFC.tv Tuluyan nang naunsiyami ang ikalimang round ng peace talks sa pagitan ng pamahalaan at ng National Democratic Front sa The Netherlands. Pero sa kabila nito, positibo ang magkabilang panig na gugulong pa rin kalaunan ang usaping pangkapayapaan. Nagpa-Patrol, Danny Buenafe. TV Patrol, Lunes, 29 Mayo 2017. abs-cbnnews 9:10:00 PM CEST