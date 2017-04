Indonesia foreign exchange rates JAKARTA, April 18 (Xinhua) -- The following are foreign exchange rates against Indonesian rupiah released by Indonesian central bank, BI (Bank Indonesia), on Tuesday: ask / bid. U.S. dollar 13,365.00 / 13,233.00. euro 14,236.40 / 14,093.15. Japanese yen 122.62 / 121.38. Chinese yuan 1,941.20 / 1,922. xinhuanet_en 10:45:00 AM CEST IDX to close on Jakarta election day JakartaPost 6:27:00 AM CEST Vote for our dignity JakartaPost 7:13:00 AM CEST