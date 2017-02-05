Main Menu

News language and date

Analysis over time

Sunday, February 5, 2017

Cricket-One Day International New Zealand v Australia scoreboard

Feb 5 (Gracenote) - Scoreboard in the third and final One Day International between New Zealand and Australia on Sunday in Hamilton, New Zealand. New Zealand Innings. D. Brownlie c Handscomb b Faulkner 63. T. Latham c Hazlewood b Starc 0. K. Williamson c Handscomb b Cummins 37. R. Taylor c Stoinis b Faulkner 107.

news-yahoo 4:14:00 AM CET

Taylor's century props up New Zealand in ODI vs Australia

afp-english 4:34:00 AM CET

Trent Boult knocks Aussies for six as New Zealand take series 2-0

financialexpress 2:27:00 PM CET

Help about this topicCountries

Flag
New Zealand (22)

Flag
Australia (13)

Flag
United States (4)

Flag
South Africa (3)

Help about this topicPlaces

Hamilton(NZ)

Johannesburg(ZA)

Help about this topicRelated People

Mitchell Starc (2)

Ross Taylor (2)

Martin Guptill (1)

Tim Southee (1)

Ranjan Madugalle (1)

Shaun Marsh (1)

Kane Williamson (1)

New Zealand (4)

James Faulkner (3)

Peter Handscomb (2)

Marcus Stoinis (2)

Mitchell Santner (2)

Nathan Astle (2)

Glenn Maxwell (1)

Aaron Finch (1)

Colin Munro (1)

Ruchira Palliyaguruge (1)

Travis Head (1)

South Africa (1)

Trent Boult (1)

Kumar Dharmasena (1)

Pat Cummins (1)

Jimmy Neesham (1)

Neil Broom (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.