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Sunday, January 29, 2017

Turkish soldier killed in clash with IS near Syria's al-Bab: military

ANKARA (Reuters) - A Turkish soldier was killed in clashes with Islamic State militants near al-Bab in northern Syria on Sunday, the Turkish military said, as fighting between Turkey-backed rebels and Sunni hard-liners grinds on. Syrian rebels, backed by Turkish special forces, tanks and warplanes,....

news-yahoo 3:12:00 PM CET

'Dozens' of Turkish Soldiers Go AWOL in Germany

globalsecurity 7:18:00 AM CET

Turkish soldier killed in clash with IS near Syria's al-Bab

ynetnews 3:25:00 PM CET

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