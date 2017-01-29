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Sunday, January 29, 2017
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Turkish soldier killed in clash with IS near Syria's al-Bab: military
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ANKARA (Reuters) - A Turkish soldier was killed in clashes with Islamic State militants near al-Bab in northern Syria on Sunday, the Turkish military said, as fighting between Turkey-backed rebels and Sunni hard-liners grinds on. Syrian rebels, backed by Turkish special forces, tanks and warplanes,....
news-yahoo 3:12:00 PM CET
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